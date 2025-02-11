Девяткина Любовь Васильева До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Девяткина Любовь Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1855

умерла Неизвестно

Супруги
Девяткин Панкрат Фёдоров1850 г.р.
Дети
(Девяткина) Наталья Панкратова21.08.1871 г.р.
(Девяткина) Марфа Панкратова24.08.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Панкрат Фёдоров

Рождение ребёнка
21.08.1871

Дочь: (Девяткина) Наталья Панкратова

Отец ребёнка: Девяткин Панкрат Фёдоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.08.1873

Дочь: (Девяткина) Марфа Панкратова

Отец ребёнка: Девяткин Панкрат Фёдоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.05.1876

Сын: Девяткин Пётр Панкратов

Отец ребёнка: Девяткин Панкрат Фёдоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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