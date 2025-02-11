Девяткина Любовь Васильева
женский, родилась До 1855
умерла Неизвестно
Супруги
Девяткин Панкрат Фёдоров1850 г.р.
Дети
(Девяткина) Наталья Панкратова21.08.1871 г.р.
(Девяткина) Марфа Панкратова24.08.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1871
Дочь: (Девяткина) Наталья Панкратова
Отец ребёнка: Девяткин Панкрат Фёдоров
Рождение ребёнка
24.08.1873
Дочь: (Девяткина) Марфа Панкратова
Отец ребёнка: Девяткин Панкрат Фёдоров
Рождение ребёнка
12.05.1876
Отец ребёнка: Девяткин Панкрат Фёдоров
Смерть
Неизвестно