Галаев Ефрем Трофимов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Галаев Ефрем Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анисья Савельева1816 г.р.
Отец
Трофим Михайлов1813 г.р.
Супруги
Галаева Ефимия ЕрмолаеваДо 1853 г.р.
Дети
Дарья Ефремова15.03.1871 г.р.
Галаев Гаврила Ефремов06.07.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Трофим Михайлов

Мать: Анисья Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галаева Ефимия Ермолаева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

101

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

86

Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Дарья Ефремова

Мать ребёнка: Галаева Ефимия Ермолаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.07.1873

Сын: Галаев Гаврила Ефремов

Мать ребёнка: Галаева Ефимия Ермолаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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