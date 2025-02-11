Галаев Ефрем Трофимов
мужской, родился 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнисья Савельева1816 г.р.
ОтецТрофим Михайлов1813 г.р.
Супруги
Галаева Ефимия ЕрмолаеваДо 1853 г.р.
Дети
Дарья Ефремова15.03.1871 г.р.
Галаев Гаврила Ефремов06.07.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Трофим Михайлов
Мать: Анисья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галаева Ефимия Ермолаева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Дарья Ефремова
Мать ребёнка: Галаева Ефимия Ермолаева
Рождение ребёнка
06.07.1873
Мать ребёнка: Галаева Ефимия Ермолаева
Смерть
Неизвестно