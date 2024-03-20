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Карельская Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

25.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Карельский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов

дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Карельский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
22.01.1908

Сын: Карельский Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.08.1910

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов

сельцо Образцово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карельский Сергей Михайлов

Смерть
25.05.1911
сельцо Образцово
Причина смерти: болезнь почек
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