Карельская Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти25.05.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Карельский Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов
дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Карельский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
22.01.1908
Сын: Карельский Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.08.1910
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Карельский Сергей Михайлов
сельцо Образцово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1911
сельцо Образцово
Причина смерти: болезнь почек