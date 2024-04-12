Васюков Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Васильев Филипп Тимофеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.10.1846
Мать ребёнка: Васюкова Степанида Фотиевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Васюкова Степанида Фотиевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Васюкова Степанида Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно