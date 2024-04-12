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Васюков Тимофей Филиппович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Васильев Филипп Тимофеевич

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.10.1846

Сын: Васюков Лука Тимофеевич

Мать ребёнка: Васюкова Степанида Фотиевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Васюкова Степанида Фотиевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Васюкова Степанида Фотиевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюкова Степанида Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюкова Степанида Фотиевна

Смерть
Неизвестно
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