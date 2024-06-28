Бахтина Антонина
Место рождения
Дата рождения24.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1987
Сын: Бахтин Вадим Юрьевич
Отец ребёнка: Бахтин Юрий Геннадьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.1990
Дочь: Донова (Бахтина) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Бахтин Юрий Геннадьевич