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Бахтина Антонина

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Место рождения

Верх-Каргат, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Каргат, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Юрий Геннадьевич

Место жительства
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.05.1987

Сын: Бахтин Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Бахтин Юрий Геннадьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.1990

Дочь: Донова (Бахтина) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Бахтин Юрий Геннадьевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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