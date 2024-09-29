Белов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Любовь
Мать ребёнка: Белова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Виталий
Мать ребёнка: Белова Александра
Рождение ребёнка
20.10.1938
Сын: Белов Анатолий
Мать ребёнка: Белова Александра
Смерть
Неизвестно