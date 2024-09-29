Белов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Любовь

Мать ребёнка: Белова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Виталий

Мать ребёнка: Белова Александра

Рождение ребёнка
20.10.1938

Сын: Белов Анатолий

Мать ребёнка: Белова Александра

Смерть
Неизвестно

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