Великанов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Великанов Григорий

Мать: Великанова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Петренко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1952

Сын: Великанов Алексей Васильевич Алексей

Мать ребёнка: Великанова зоя алексеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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