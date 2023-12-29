Великанов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Великанов Григорий
Мать: Великанова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Петренко Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1952
Сын: Великанов Алексей Васильевич Алексей
Мать ребёнка: Великанова зоя алексеевна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно