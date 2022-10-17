Чернышов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.2016

Сын: Чернышов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.2021

Дочь: Чернышова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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