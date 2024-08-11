Шабельский Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шабельский Матвей Иванович
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Рождение ребёнка
16.07.1774
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шабельская) Магдалена
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Рождение ребёнка
08.03.1780
Сын: Шабельский Антон Иванович
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Шабельская) Ева
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Рождение ребёнка
09.05.1789
Сын: Шабельский Павел Иванович
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Шабельская) Ефрузема
Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна
Смерть
Неизвестно