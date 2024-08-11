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Шабельский Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Шабельский Антон Францевич

Мать: Шабельская (Слупацкая) Анна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шабельский Матвей Иванович

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
16.07.1774

Сын: Шабельский Иван Иванович

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шабельская) Магдалена

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1780

Сын: Шабельский Антон Иванович

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Шабельская) Ева

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
09.05.1789

Сын: Шабельский Павел Иванович

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Шабельская) Ефрузема

Мать ребёнка: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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