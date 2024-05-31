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Алексеева Матрона Гавриловна

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Василисса

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Рождение ребёнка
04.02.1883

Дочь: Шлёнская (Алексеева) Ксения (Аксинья)

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1893

Дочь: Иванова (Алексеева) Анна

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1895

Дочь: (Алексеева) Агрипина

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1895

Сын: Алексеев Иван

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: (Алексеева) Елена

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1901

Дочь: Попова (Алексеева) Ирина

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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