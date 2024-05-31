Алексеева Матрона Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алексеева) Василисса
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
04.02.1883
Дочь: Шлёнская (Алексеева) Ксения (Аксинья)
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
31.01.1893
Дочь: Иванова (Алексеева) Анна
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
28.06.1895
Дочь: (Алексеева) Агрипина
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
28.06.1895
Сын: Алексеев Иван
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: (Алексеева) Елена
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
17.04.1901
Дочь: Попова (Алексеева) Ирина
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Смерть
Неизвестно