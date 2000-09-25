(Терешина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешина) Надежда Николаевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.12.1956

Дата смерти

25.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
29.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.09.2000
Москва, город федерального значения Москва
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