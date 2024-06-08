Busick ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Busick ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Welz (Busick) Eva Barbara

Мать ребёнка: не указана

Schilling??? Saratov, Russiia Первопоселенцы колонии Куккус
Смерть
Неизвестно

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