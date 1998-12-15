Балашов Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1998

Отец: Шафиков Дмитрий Вадимович

Мать: Балашова Татьяна Александровна

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