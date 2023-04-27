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van Teylingen Arend

Место рождения

Zuid-Holland Nederland

Дата рождения

1178

Дата смерти

Около 1217

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1173 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1178

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Rijswijck
Рождение ребёнка
10.07.1200

Дочь: van Rijswijck van Teylingen (van Rijswijck van Teylingen) Florentia Arendsdr.

Мать ребёнка: van Egmond (van Egmond) Halewijne

Бракосочетание
1205

Жена: van Egmond (van Egmond) Halewijne

Смерть
Около 1217

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