van Teylingen Arend
Место рожденияZuid-Holland Nederland
Дата рождения1178
Дата смертиОколо 1217
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1178
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Rijswijck
Рождение ребёнка
10.07.1200
Дочь: van Rijswijck van Teylingen (van Rijswijck van Teylingen) Florentia Arendsdr.
Мать ребёнка: van Egmond (van Egmond) Halewijne
Бракосочетание
1205
Смерть
Около 1217