Воробьев Ефим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1915
Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно