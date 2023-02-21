Воробьев Ефим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Ефим Антонович

Воробьев Ефим Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1915

Сын: Воробьев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Воробьев Павел Ефимович

Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Воробьева Елена Николаевна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close