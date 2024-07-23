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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Корзников Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
Около 1652
Сын: Корзников Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Власович
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Корзников Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Власович