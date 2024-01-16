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Прохор Евдокимович

Место рождения

Яхробол, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Яхробол, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: Афимья Андеянова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яков Прохорович

Мать ребёнка: Афимья Андеянова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрена Прохоровна

Мать ребёнка: Афимья Андеянова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гурий Прохоров

Мать ребёнка: Афимья Андеянова

Смерть
Неизвестно

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