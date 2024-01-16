Прохор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дмитрий Прохорович
Мать ребёнка: Афимья Андеянова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яков Прохорович
Мать ребёнка: Афимья Андеянова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрена Прохоровна
Мать ребёнка: Афимья Андеянова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гурий Прохоров
Мать ребёнка: Афимья Андеянова
Смерть
Неизвестно