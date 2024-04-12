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Ботюк Антоний Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ботюк Иван

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Митродора Антониевна

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
14.02.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Захарии Ботюк Бессрочно отпускной унтер-офицер Антоний Иванович Ботюк и солдатка Параскева Стефановна Гамульиха
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ботюк Николай Антониевич

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
27.03.1886 ст.

Сын: Ботюк Самуил Антониевич

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно
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