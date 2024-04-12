Ботюк Антоний Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ботюк Иван
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Митродора Антониевна
Восприемник
14.02.1881 ст.
Крещение Захарии Ботюк Бессрочно отпускной унтер-офицер Антоний Иванович Ботюк и солдатка Параскева Стефановна Гамульиха
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
27.03.1886 ст.
Смерть
Неизвестно