Боженов Никифор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Никифор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1910 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боженова Параскева Матвеевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Боженов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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