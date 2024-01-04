Боженов Никифор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1906 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боженова Параскева Матвеевна
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Боженов Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно