(Анисья Ивановна) Фонарева (Чухланцева) 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Анисья Ивановна) Фонарева (Чухланцева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1937

Дочь: Валентина Алексеевна Антипова (Фонарева)

Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
11.09.1940

Дочь: Надежда Алексеевна Стасенко (Фонарева)

Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
10.01.1946

Сын: Анатолий Алексеевич Фонарёв

Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
07.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
03.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
05.01.1955

Сын: Валерий Алексеевич Фонарев

Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв

Смерть
1985

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