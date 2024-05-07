(Анисья Ивановна) Фонарева (Чухланцева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1937
Дочь: Валентина Алексеевна Антипова (Фонарева)
Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв
Рождение ребёнка
11.09.1940
Дочь: Надежда Алексеевна Стасенко (Фонарева)
Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв
Рождение ребёнка
10.01.1946
Сын: Анатолий Алексеевич Фонарёв
Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв
Рождение ребёнка
07.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв
Рождение ребёнка
03.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв
Рождение ребёнка
05.01.1955
Сын: Валерий Алексеевич Фонарев
Отец ребёнка: Алексей Ефимович Фонарёв
Смерть
1985