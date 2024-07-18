Ксенофонт Онисифор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонт Онисифор Никифорович

Ксенофонт Онисифор Никифорович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1857 и 1858

Дата смерти

05.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858

Отец: Никифор Андреевич

Мать: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.07.1880

Жена: Анна Степановна

Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Иван Христофорович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Вера Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Петр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Наталия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1891

Дочь: Матрона Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Садок Савелий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Логгин Лука Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
05.03.1904

Мы используем куки для улучшения работы сайта.