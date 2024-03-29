Бородин Петр Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Петр Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Бородин Авраам Трофимович

Мать: не указана

Смерть
1831
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