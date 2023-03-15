Горынцев Павел Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: (Горынцева) Анна Павловна
Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: (Горынцева) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна
Рождение ребёнка
04.01.1918
Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Горынцев Николай Павлович
Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна
Смерть
Неизвестно