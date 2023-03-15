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Горынцев Павел Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1871

Отец: Горынцев Осип Михайлович

Мать: Горынцева Настасья Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева Марфа Арсентьевна

Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: (Горынцева) Анна Павловна

Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна

Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: (Горынцева) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна

Рождение ребёнка
04.01.1918

Сын: Горынцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна

Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Горынцев Николай Павлович

Мать ребёнка: Горынцева Марфа Арсентьевна

Смерть
Неизвестно

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