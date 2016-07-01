Сабирова (Аляутдинова) Сания
Место рожденияМочалеи
Дата рождения04.03.1932
Дата смерти?.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров Калимулла
Смерть
?.07.2016
Похороны
Неизвестно
Кавезинское кладбище, Ивантеевка, МО