Сабирова (Аляутдинова) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабирова (Аляутдинова) Сания

Сабирова (Аляутдинова) Сания

Место рождения

Мочалеи

Дата рождения

04.03.1932

Дата смерти

?.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Мочалеи
Рождение ребёнка
14.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Калимулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Калимулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Калимулла

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Калимулла

Смерть
?.07.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кавезинское кладбище, Ивантеевка, МО
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close