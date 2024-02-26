Дарья Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.01.1822 ст.
Муж: Иван Фролов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Фролов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850