Морозов Яков Васильевич
Место рожденияс. Теплова, Саранский уезд, Пензенская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо ?.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1893
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно