Морозов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Яков Васильевич

Место рождения

с. Теплова, Саранский уезд, Пензенская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около ?.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1893

Жена: Морозова (Алексеева) Васса Егоровна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно

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