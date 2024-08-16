Горьков Карп Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горьков Карп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
12.07.1917

Дочь: Махутова Ольга Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1917

Дочь: Махутова Ольга Карповна

Мать ребёнка: Кузина Елизавета Никитична

Смерть
Неизвестно

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