Горьков Карп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1917
Дочь: Махутова Ольга Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1917
Дочь: Махутова Ольга Карповна
Мать ребёнка: Кузина Елизавета Никитична
Смерть
Неизвестно