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Петровская Наталья

Место рождения

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Анатольевич

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Иван Анатольевич

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