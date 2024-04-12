Петровская Наталья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно