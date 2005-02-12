Усков Андрей Корнеевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1911
Дата смерти12.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Яцковичи, Стародубовский уезд, Черниговская губерния
Образование
С 1945 по ?.12.1949
Православный Богословский институт в Новодевичьем монастыре (с 1946 года - Московская Духовная Академия и семинария)
Посвящение в духовный сан
?.12.1949
в Московской Духовной Академии и семинарии
Работа или профессия
После 1950
Стромынь, Богородский, Московская область
настоятель храма Успения Божией Матери в селе Стромынь Ногинского района.
Работа или профессия
С 1961 по 1966
В период с 1961 по 1966 год протоиерей Андрей служил на приходах Московской епархии
Работа или профессия
С 1966 по 2005
митрофорный протоиерей, Почетный настоятель храма Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных в селе Михайловское
Смерть
12.02.2005
Похороны
?.02.2005
Похоронен протоиерей Андрей Усков у алтаря храма