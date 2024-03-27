Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.

Дата рождения

1921

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1941 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Исанбердин Кутла-Ахмет

Мать: Исанбердина Шарифа

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
12.08.1941

Сын: Яппаров Гильмитдин Шайхетдинович

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
04.04.1949

Дочь: Давлетбаева Фаузия Шайхетдиновна

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаур р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н с.Исимовой р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

башкортостан кугарчинский р-н
Рождение ребёнка
04.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
25.05.1960

Дочь: Валеева Зульфия Шайхеевна

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

д.Тангаурово, Юмагузинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Смерть
2009
Россия Исимово
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
тангаур
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