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Шеломова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

1837

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Игнатий Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: (Шеломова) Васса Игнатьевна

Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Шеломова) Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Шеломов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шеломова) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шеломов Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич

Смерть
1837

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