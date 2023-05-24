Шеломова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смерти1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: (Шеломова) Васса Игнатьевна
Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Шеломова) Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Шеломов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шеломова) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шеломов Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Шеломов Игнатий Ильич
Смерть
1837