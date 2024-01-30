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Tunnel (Niib) Elvine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1906

Дата смерти

23.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1927

Муж: Tunnel Johannes

Рождение ребёнка
24.12.1927

Дочь: Leosk (Tunnel) Laine

Отец ребёнка: Tunnel Johannes

Рождение ребёнка
17.08.1930

Дочь: Tunnel (Tunnel) Silvi

Отец ребёнка: Tunnel Johannes

Рождение ребёнка
12.10.1931

Сын: Tunnel Vellart

Отец ребёнка: Tunnel Johannes

Смерть
23.05.1989
Похороны
28.05.1989

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