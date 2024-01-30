Tunnel (Niib) Elvine
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1906
Дата смерти23.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1927
Муж: Tunnel Johannes
Рождение ребёнка
24.12.1927
Дочь: Leosk (Tunnel) Laine
Отец ребёнка: Tunnel Johannes
Рождение ребёнка
17.08.1930
Дочь: Tunnel (Tunnel) Silvi
Отец ребёнка: Tunnel Johannes
Рождение ребёнка
12.10.1931
Сын: Tunnel Vellart
Отец ребёнка: Tunnel Johannes
Смерть
23.05.1989
Похороны
28.05.1989