Тростинская Мария Корнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти15.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1874
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Тростинский Стефан Романович
Рождение ребёнка
24.11.1876
Дочь: Тростинская Стефанида Стефановна
Отец ребёнка: Тростинский Стефан Романович
Рождение ребёнка
06.09.1879
Дочь: Дунец Анна Стефановна
Отец ребёнка: Тростинский Стефан Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1894