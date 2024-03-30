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Тростинская Мария Корнильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

15.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1874

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Тростинский Стефан Романович

Рождение ребёнка
24.11.1876

Дочь: Тростинская Стефанида Стефановна

Отец ребёнка: Тростинский Стефан Романович

Рождение ребёнка
06.09.1879

Дочь: Дунец Анна Стефановна

Отец ребёнка: Тростинский Стефан Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тростинский Стефан Романович

Смерть
15.07.1894
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