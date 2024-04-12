Удод Василий Иоаннович
Место рождения
Дата рождения30.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.12.1900
Отец: Удод Иоанн Иоаннович
Мать: Удод Анна Амбросиева
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1900г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Крещение
30.12.1900
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. ГАЗО. Ф - Р5593-2-1066 | Godparents:Крестьяне с.Вербового : Даниил Иовлев Мирошниченко и жена Миаила Таренко - Александра Федотова
Смерть
Неизвестно