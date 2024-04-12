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Удод Василий Иоаннович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

30.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900

Отец: Удод Иоанн Иоаннович

Мать: Удод Анна Амбросиева

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1900г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Крещение
30.12.1900
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. ГАЗО. Ф - Р5593-2-1066 | Godparents:Крестьяне с.Вербового : Даниил Иовлев Мирошниченко и жена Миаила Таренко - Александра Федотова
Смерть
Неизвестно
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