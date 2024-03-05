Гончарова Параскева Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1763
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Гончарова Крестинья Борисовна
Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич
Смерть
До 1834