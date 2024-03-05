Гончарова Параскева Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Параскева Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1763

Муж: Гончаров Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гончаров Ефим Борисович

Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гончаров Иван Борисович

Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гончаров Осип Борисович

Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Гончарова Крестинья Борисовна

Отец ребёнка: Гончаров Борис Васильевич

Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1834
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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