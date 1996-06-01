Шовгеня (Макаренко) Тамара Исуфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шовгеня (Макаренко) Тамара Исуфовна

Место рождения

Россия, Кемеровская область, Итатский район, деревня Чёрное озеро

Дата рождения

30.11.1948

Дата смерти

?.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шовгеня Иван Фёдорович

Смерть
?.06.1996

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