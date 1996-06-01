Шовгеня (Макаренко) Тамара Исуфовна
Место рожденияРоссия, Кемеровская область, Итатский район, деревня Чёрное озеро
Дата рождения30.11.1948
Дата смерти?.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шовгеня Иван Фёдорович
Смерть
?.06.1996