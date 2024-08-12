Пешкова Прасковья (Шестакова) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1890 ст.
Муж: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
28.10.1890
Сын: Пешков Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
03.12.1891 ст.
Дочь: Пешкова Варвара Акимова
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
10.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.
Сын: Пешков Павел Иванов
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
26.06.1899
Сын: Пешков Петр Иванов
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.
Дочь: Пешкова Александра Иванова
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
10.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Рождение ребёнка
28.05.1910 ст.
Дочь: Пешкова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов
Смерть
Неизвестно