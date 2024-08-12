Пешкова Прасковья (Шестакова) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Прасковья (Шестакова) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1890 ст.

Муж: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Пешков Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Рождение ребёнка
03.12.1891 ст.

Дочь: Пешкова Варвара Акимова

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1894 ст.

Сын: Пешков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.

Сын: Пешков Павел Иванов

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Пешков Петр Иванов

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.

Дочь: Пешкова Александра Иванова

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.05.1906 ст.

Сын: Пешков Николай Иванов

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1910 ст.

Дочь: Пешкова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Пешков Иван Акимов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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