Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Дотц Фёдор Давыдович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Дотц Фёдор Давыдович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Дотц Александр Федороввич
Отец ребёнка: Дотц Фёдор Давыдович
Смерть
2019