Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуио Гуева Дотц Доротея Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дотц Виталий Федорович

Отец ребёнка: Дотц Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дотц Владимир Федорович

Отец ребёнка: Дотц Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Дотц Александр Федороввич

Отец ребёнка: Дотц Фёдор Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2019
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