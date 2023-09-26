Каймакова (Зверева) Марфа Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1882
Отец: Зверев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Каймаков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.11.1912
Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Каймаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Каймаков Николай
Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно