Каймакова (Зверева) Марфа Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каймакова (Зверева) Марфа Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1882

Отец: Зверев Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Каймаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Каймаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Каймаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Каймаков Николай

Отец ребёнка: Каймаков Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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