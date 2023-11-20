Дурнов Ермил Трофимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Дурнов Трофим Акимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1828
Жена: Дурнова Зеновия Антонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Дурнова Прасковья Ермилова
Мать ребёнка: Дурнова Зеновия Антонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Дурнова Анна Ермилова
Мать ребёнка: Дурнова Зеновия Антонова
Смерть
Неизвестно