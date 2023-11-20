Дурнов Ермил Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнов Ермил Трофимов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Дурнов Трофим Акимов

Мать: не указана

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1828

Жена: Дурнова Зеновия Антонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Дурнова Прасковья Ермилова

Мать ребёнка: Дурнова Зеновия Антонова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Дурнова Анна Ермилова

Мать ребёнка: Дурнова Зеновия Антонова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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