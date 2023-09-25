Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ляпков Яков
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Фёкла
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
29.11.1881
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ляпков Гавриил
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ляпков Наум
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ляпков Дмитрий
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпков Иван Петрович
Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев
Смерть
Неизвестно