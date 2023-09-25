Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ляпков Яков

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
29.11.1881

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ляпков Гавриил

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ляпков Наум

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ляпков Дмитрий

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпков Иван Петрович

Отец ребёнка: Ляпков Пётр Алексеев

Смерть
Неизвестно
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