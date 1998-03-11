Корешкова (Лебедева) Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1924
Дата смерти11.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1924
Бракосочетание
21.10.1944
Рождение ребёнка
03.04.1947
Дочь: Корешкова Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Корешков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1956
Сын: Корешков Михаил Викторович
Отец ребёнка: Корешков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Корешков Виктор Михайлович
Смерть
11.03.1998
г. Климовск, Московской области
Причина смерти: Осложнения после операции на аппендицит
Похороны
Неизвестно