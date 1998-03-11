Корешкова (Лебедева) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова (Лебедева) Зоя Васильевна

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.05.1924

Дата смерти

11.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1924

Отец: Лебедев Василий Ильич

Мать: Лебедева Александра Алексеевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.10.1944

Муж: Корешков Виктор Михайлович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.04.1947

Дочь: Корешкова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Корешков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1956

Сын: Корешков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Корешков Виктор Михайлович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Корешков Виктор Михайлович

Смерть
11.03.1998
г. Климовск, Московской области
Причина смерти: Осложнения после операции на аппендицит
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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