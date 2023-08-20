Ананьева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ананьев Василий Степанович
Московская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1917
Дочь: Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Ананьев Василий Степанович
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно