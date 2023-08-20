Ананьева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ананьев Василий Степанович

Московская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1917

Дочь: Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Ананьев Василий Степанович

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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