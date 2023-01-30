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Мохначевский Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1981

Дата смерти

30.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1981

Отец: Мохначевский Иван Иванович

Мать: Мохначевская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
30.08.2018

Сын: Мохначевский Эркин Егорович

Мать ребёнка: Мохначевская Марина Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.2018

Дочь: Мохначевская Санаайа Егоровна

Мать ребёнка: Мохначевская Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохначевская Марина Николаевна

Смерть
30.01.2023
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