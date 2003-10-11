Филимонов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1946
Дата смерти11.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1984
Дочь: Филимонова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.10.2003