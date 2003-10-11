Филимонов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонов Виктор Александрович

Филимонов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1946

Дата смерти

11.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1984

Дочь: Филимонова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.10.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.