Шпагина Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1907
Дата смерти13.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1907
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Шпагина Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Шпагин Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Аврясова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Шпагин Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
23.10.1946
Отец ребёнка: Шпагин Фёдор Егорович
Смерть
13.02.1980