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Шпагина Пелагея Семёновна

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Место рождения

Стромынь, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.10.1907

Дата смерти

13.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Стромынь, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Около 1926

Муж: Шпагин Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Шпагина Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Шпагин Фёдор Егорович

Стромынь, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Аврясова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Шпагин Фёдор Егорович

Стромынь, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1946

Сын: Шпагин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Шпагин Фёдор Егорович

Стромынь, Богородский, Московская область
Смерть
13.02.1980
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