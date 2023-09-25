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Бурангулов Гибадулла Зайнулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бурангулов Зайнулла Габрахманович

Мать: Жена Мухамат Гали

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Бурангулов Ильгиз Гибадуллаевич

Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Бурангулов Минияр Гибадуллаевич

Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Бурангулова Миннахар Гибадуллаевна

Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бурангулов Шахарияр Гибадуллаевич

Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Бурангулова Файра Гибадуллаевна

Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Бурангулова Гульвар Гибадуллаевна

Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна

Смерть
1968

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