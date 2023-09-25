Бурангулов Гибадулла Зайнулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Сын: Бурангулов Ильгиз Гибадуллаевич
Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Бурангулов Минияр Гибадуллаевич
Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Бурангулова Миннахар Гибадуллаевна
Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бурангулов Шахарияр Гибадуллаевич
Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Бурангулова Файра Гибадуллаевна
Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Бурангулова Гульвар Гибадуллаевна
Мать ребёнка: Муллабаева Айбика Тимергалиевна
Смерть
1968