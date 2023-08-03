Осман Мяфтяхитдин улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мяфтяхитдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Абдулхай Османович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1908
Мать ребёнка: Шарибжанова Галия Шарибжан кызы
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Жалеева (Османова) Аминя Османовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1939