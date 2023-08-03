Осман Мяфтяхитдин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осман Мяфтяхитдин улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мяфтяхитдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Абдулхай Османович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарибжанова Галия Шарибжан кызы

Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Османов Фатех Османовч

Мать ребёнка: Шарибжанова Галия Шарибжан кызы

Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Жалеева (Османова) Аминя Османовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1939

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