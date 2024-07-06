Аксинья Яковлева 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулягин Прокофей Сидоров

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья Прокофиева

Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сулягин Федор Прокофьев

Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сулягин Архип Прокофьев

Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сулягин Алексей Прокофьев

Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Сулягин Евграф Прокофьев

Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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