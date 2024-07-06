Аксинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья Прокофиева
Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сулягин Алексей Прокофьев
Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Сулягин Прокофей Сидоров
Смерть
Неизвестно