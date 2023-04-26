Горматов Арсений Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматов Арсений Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: Горматов Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Горматов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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