Горматов Арсений Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: Горматов Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно